Рост деловой активности в промышленности еврозоны превысил ожидания

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в августе 2013 года, по окончательной оценке, вырос с 50,3 до 51,4 пункта - сильнее предварительной оценки. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Markit Economics, сообщает ИТАР-ТАСС.

Опубликованная 22 августа предварительная оценка PMI в промышленности еврозоны в августе показывала рост до 51,3 пункта. В июле показатель впервые за два года превысил отметку 50 пунктов, сигнализируя о начале экономического роста.

В число стран с превышением в августе PMI в промышленности 50 пунктов вошли Швейцария (54,6 пункта), Чехия (53,9 пункта), Норвегия (53 пункта), Швеция (52,2 пункта), Германия (51,8 пункта).

На рынке пока еще высок скептицизм в отношении того, что тенденция экономического развития Европы кардинально поменялась и рецессия завершена, отмечают аналитики. Особенно настораживает экспертов высокая безработица в регионе: согласно опубликованным на прошлой неделе данным Евростата, в июле показатель остался на отметке 12,1%.