Минэкологии определило перечень требований к площадкам по утилизации авто

Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило перечень требований к площадкам по приемке и утилизации транспортных средств для внесения их в Государственный реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельности в сфере приемки, разборки и утилизации транспортных средств.

Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (номер за 31 августа т.г.).

В частности, при внесении данных в Госреестр площадки, осуществляющие приемку транспортных средств, должны предоставить заявление в свободной форме на бланке заявителя, указать информацию о наличии собственного или арендованного участка земли площадью не менее 500 кв. м, указать данные о наличии специализированных помещений, закрытых непроницаемым для вредных веществ покрытием, а также указать квалификацию служащих, количество которых должно быть не менее 5 человек без учета руководителей.

При внесении данных в Госреестр, площадки, осуществляющие разборку и утилизацию транспортных средств, должны указать данные о наличии собственного или арендованного участка земли площадью не менее 1000 квадратных метров, складских помещений для разборки утилизирующихся транспортных средств, помещений, покрытых непроницаемым для вредных веществ покрытием с выведенной ливневой канализацией и оборудованных соответствующими механизмами. Количество квалифицированных работников также не должно быть меньше 5 человек без учета руководителей.

Решение о внесении в реестр принимается в течение 20 рабочих дней и обнародуется приказом Минэкологии. Кроме того, Минэкологии уведомляет заявителя о принятом решение в течение 5 дней. В такой же срок Минэкологии уведомляет заявителя об отказе в регистрации в Госреестре, указывая при этом причины отказа.

Внесение в Госреестр является бесплатным. Исключение из Госреестра осуществляется на основании решения Минэкологии.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах утилизации ТС. В частности, законы предполагают уплату соответствующего – экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, вступившие в силу законы по поручению Президента Украины Виктора Януковича должны быть в кратчайшее время изменены – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400. По мнению руководителей Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, таким образом на рынке утилизации ТС будет сформирована конкурентная среда.