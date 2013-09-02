В Британии ускорился рост производства

Темпы роста производственной активности в Великобритании оказались самыми быстрыми за последние два с половиной года, что свидетельствует о восстановлении экономики, передает Вести.Экономика.

Объемы производства и новых заказов выросли самыми быстрыми темпами за последние 19 лет.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) по данному сектору резко вырос до отметки 57,2. Он свидетельствует о том, что пятый месяц подряд продолжается увеличение экономических показателей, при этом индекс является самым высоким с февраля 2011 г.

Объемы производства и новых заказов выросли самыми быстрыми темпами за последние 19 лет.

Единственным недостатком по результатом исследования является рост инфляционных издержек производителей. По сравнению с прошлым месяцем взлет цен был вторым по величине в истории, что обусловлено ростом на сырьевые товары.

В другом опросе Организация производителей (EEF) обновила свои прогнозы по производству на 2014 г.

“В совокупности с улучшением показателей в большей части европейских стран, есть необходимые условия для подъема производства с сегодняшними темпами в оставшиеся месяцы текущего года и в 2014 году”, - заявил, комментируя данные PMI, Ли Хопли, главный экономист EEF.