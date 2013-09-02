В Украине сократилось производство стальных труб на 19%

В Украине, по оперативным данным, за январь-август 2013 года производство стальных труб сократилось на 19%, или на 270 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2012 года — до 1,150 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в августе произведено около 145 тыс. тонн труб. Среднесуточное производство труб в августе составило 4,6 тыс. тонн, за 8 месяцев - 4,7 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Напомним, в 2012 году производство труб сократилось по сравнению с 2011 годом, на 9% - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,222 млн тонн.