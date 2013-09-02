"Укроборонпром" получил предварительные заказы на 200 млн долл.

Государственный концерн «Укроборонпром» в ходе участия в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 (Жуковский, Россия) получил предварительные заказы на сумму около 200 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Сергея Громова.

«Мы провели ряд переговоров, в которых наметили дальнейшие пути продвижения продукции национального ОПК. При двусторонних встречах озвучены предложения контрактов на сумму около 200 млн. долларов США. Между предварительными договоренностями и подписанием контрактов проходит время, но мы сделаем все возможное, чтобы озвученные предложения стали реальными контрактами. Эти контракты позволят украинским предприятиям получить достойные заказы, а тысячам работников – высокую заработную плату и социальные стандарты», – цитирует пресс-служба Громова.

Как сообщал УНИАН, в ходе МАКС-2013 компания «Укринмаш», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», и российское объединение «Авиаэкспорт» подписали договор об осуществлении ремонта и экспорта вертолетов Ми-17 и Ми-171, а также самолетов.

Госконцерн “Укроборонпром” в январе-июне 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.