Никопольский завод ферросплавов может полностью остановиться - УкрФА

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) после вынужденного сокращения производства на 60% может полностью остановиться из-за высокой себестоимости продукции вследствие высоких тарифов на электроэнергию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

"По состоянию на сегодняшний день завод вынужден сократить производство ферросплавов более чем на 60% и находится на грани полной остановки. Причина тому - непомерно высокие тарифы на электроэнергию, что приводит к высокой себестоимости и, как следствие, неконкурентоспособности продукции НЗФ на рынке", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, завод уже более 10 лет использует в своем производстве импортные марганцевые руды происхождением из стран Африки, Латинской Америки, Австралии, постоянно импортируемые с одних и тех же месторождений, с практически постоянными качественными характеристиками по каждому из месторождений. Однако, по данным ассоциации, в последнее время завод сталкивается с таможенными проблемами. Таможенные органы Украины требуют корректировок таможенной стоимости в сторону увеличения.

"На сегодняшний день поставка руды из портов остановлена, что приводит к нарушению обязательств НЗФ перед поставщиком, а также может привести к значительным штрафным санкциям к НЗФ за нарушение контрактных условий, учитывая что сумма контрактов составляет более 295 млн грн", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также говорится, что "безосновательное и неправомерное завышение таможенной стоимости марганцевой руды" приведет к увеличению таможенных платежей, что в условиях дефицита оборотных средств приведет к полной остановке предприятия.

Как сообщал УНИАН, Никопольский завод ферросплавов в январе-июле 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 277,7 тыс. тонн

НЗФ планирует в ближайшие 5 лет (2013-2017 гг.) инвестировать в развитие предприятия 1,578 млрд грн при условии присоединения к меморандуму с правительством о предоставлении права оплачивать потребленную электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, что в свою очередь позволит предприятию восстановить производство

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца, которые производятся на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.

Невозможность получать электроэнергию по экономически обоснованной цене уже привела к тому, что производственные планы завода на 2013 год были сокращены на 40% и, возможно, будут сокращены далее.