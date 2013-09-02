Продажи новых легковых авто упали на 12%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в августе 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% - до 22,195 тыс. штук, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, продажи новых коммерческих автомобилей в августе сократились по сравнению с августом 2012 года на 13,5% - до 1,161 тыс. автомобилей, при этом продажи новых автобусов сократились на 39% - до 434 единиц.

Лидером авторынка в августе 2013 года стал отечественный автопроизводитель ЗАЗ, который по сравнению с августом прошлого года увеличил продажи на 5% - до 1,762 тыс. шт., на втором месте Toyota, увеличившая продажи на 18% - до 1,643 тыс. шт., на третьем месте Hyundai, продажи которой сократились в августе на 23% - до 1,551 тыс. шт. по сравнению с августом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июле 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 17,984 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Введение в стране утилизационного сбора привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%, отмечает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств».