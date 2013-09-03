Nokia продает свой мобильный бизнес Microsoft

Финская Nokia, один из крупнейших производителей телефонов в мире, заключила соглашение о продаже подразделения Devices & Services по производству и обслуживанию мобильных телефонов компании Microsoft за 5,44 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе Nokia, передает Прайм.

По условиям соглашения, Nokia полностью продаст подразделение, включающее бизнес по производству мобильных телефонов и смарт-устройств. В собственность Microsoft также перейдут отделы по операционной деятельности, продажам и маркетингу, дизайну и поддержке.

Ожидается, что Microsoft заплатит 3,79 миллиарда евро за приобретение Devices & Services, а также 1,65 миллиарда за портфель патентов с возможностью опциона. В рамках соглашения, Nokia предоставит компании неисключительные лицензии на патенты сроком на 10 лет, а также опцион с возможность их продления на неограниченный срок.

Согласно документу, сделка будет завершена в первом квартале 2014 года, после чего около 32 тысяч сотрудников перейдут в Microsoft. Впоследствии Nokia планирует сосредоточиться на трех ключевых направлениях бизнеса: Nokia Solutions and Networks (NSN), геолокационном бренде Here и Advanced Technologies по развитию технологий и лицензированию.

"После завершения сделки мы ожидаем значительного улучшения финансовой ситуации Nokia, а также повышения доходности компании", - заявил финансовый директор Nokia Тимо Ихамуотила.

"Мы очень взволнованы по поводу этого предложения, которое позволит объединить усилия Microsoft и Nokia для производства лучших мобильных устройств. Мы получаем невероятный талант, технологии и интеллектуальную собственность", - заявил генеральный директор Microsoft Стив Балмер в заявлении для сотрудников компании.

В Nokia заявили, что нынешний глава компании Стивен Элоп займет пост исполнительного вице-президента подразделения компании по производству мобильных устройств. После завершения сделки Элоп перейдет в Microsoft вместе с несколькими вице-президентами компании.

Председатель совета директоров Nokia Ристо Сииласмаа останется в своей нынешней должности и займет пост исполняющего обязанности генерального директора.

Nokia специализируется на производстве мобильных телефонов и разработке программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании превышает 123 тысячи человек. Продукция компании представлена в 160 странах.