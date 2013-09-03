«Богдан» привлечет более 30 отечественных поставщиков комплектующих для производства JAC

Один из крупнейших автопроизводителей Украины корпорация «Богдан» заключила договоры более чем с 30 отечественными поставщиками комплектующих для производства автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

«Корпорация «Богдан» провела переговоры с поставщиками комплектующих из Украины, уже подписав соглашения, и на завершающем этапе находятся переговоры с потенциальными поставщиками из Российской Федерации и Беларуси», - сообщил Красуля.

Таким образом, в начале запуска полномасштабного серийного производства локализация составит более 30%, а к концу текущего года - более 50%.

«Выход на рынки стран СНГ, прежде всего России, с продукцией, изготовленной в Украине, является стратегической задачей. Поэтому именно с запуском автомобилей JAC в серийное производство мы максимально его локализируем», - цитирует пресс-служба президента корпорации «Богдан» Олега Свинарчука.

По его словам, таким образом предприятие не только загружает собственное производство, но и предоставляет заказ смежным предприятиям.

«Автомобильная промышленность - локомотив экономики государства, поскольку одно рабочее место на автосборочном заводе - это дополнительные 8-10 рабочих мест в смежных отраслях», - подчеркнул Свинарчук.

Кроме того, в пресс-службе корпорации отметили, что дизайн автомобилей JAC разрабатывался итальянским дизайнерским бюро Pininfarina, а по результатам краш-теста С-NCAP они имеют пять звезд (наивысший балл).

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» начала полномасштабное производство легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах, приступив к выпуску пилотной партии.

Ранее корпорация «Богдан» завершила сертификацию в Украине и объявила предварительные цены на весь модельный ряд легковых автомобилей китайского бренда JAC, продажи которых начнутся в сентябре в торговой сети корпорации.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.