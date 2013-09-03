«Стирол» приостановил производство минудобрений из-за обвала цен на мировых рынках

Крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, временно приостановил производство минеральных удобрений из-за ряда факторов, приведших к сдвигу фаз закупок удобрений и обвалу цен на мировых рынках минеральных удобрений, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«Концерн вынужден временно приостановить производство минеральных удобрений из-за конъюнктуры мировых рынков», - говорится в сообщении.

Председатель правления концерна Сергей Павлючук, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщил, что «Стирол» продолжает работу только органического производства.

«Стирол» из-за сложившейся ситуации на мировых рынках пока прекращает производство карбамида, аммиака, селитры и КАС. На нашем предприятии продолжает работу только органическое производство – завод по выпуску полистиролов», - сказал он.

При этом Павлючук подчеркнул, что, несмотря на то, что большая часть площадок не будет задействована в производственных процессах, никаких сокращений на предприятии не будет.

«Концерн воспользуется перерывом в работе с максимальной пользой, то есть весь ремонтный персонал будет направлен на проведение диагностики и ремонта коммуникаций, динамического и статического оборудования, подготовку к зиме. Учебный центр концерна в это время будет работать в интенсивном режиме, максимально охватив всех стироловцев, которые должны пройти курсы повышения квалификации. Ещё раз повторю: никаких сокращений, увольнений у нас не будет», - отметил Павлючук.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.