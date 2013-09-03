Президент призвал депутатов реализовывать стратегию импортозамещения

Президент Украины Виктор Янукович назвал в числе первостепенных задач правительства и парламента реализацию стратегии импортозамещения в Украине посредством стимулирования национального производителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 3 сентября во время торжественного открытия третьей сессии Верховной Рады 7-го созыва.

«Я призываю Верховную Раду реализовать стратегию импортозамещения. И акцент тут надо делать не на повышении пошлин, а на выработке стимулов для национального производителя», - сказал Янукович. Кроме того, глава государства поручил правительству расширить составляющую стратегического планирования в экономике. Оно должно предусматривать анализ угроз и заблаговременную подготовку к их нейтрализации», - подчеркнул Президент.

Также, по мнению Януковича, необходимо продумать качественно новую роль государства в управлении экономическими процессами. «Задача правительства не исчерпывается вопросом налогов и перераспределением средств. Нужно строить условия для развития бизнеса – бизнес-климат и средства роста, в том числе, на региональном уровне, а также способствовать выходу экспортеров на внешние рынки», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября торжественно открылась третья сессия Верховной Рады 7-го созыва. На торжественном открытии присутствовали Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства, члены мониторинговой миссии Европарламента экс-президенты Польши Александр Квасьневский и ЕП Пэт Кокс.

В ходе своего выступления Виктор Янукович призвал парламент к скорейшему принятию законопроектов для выполнения условия подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и расширенной зоной свободной торговли с Европейским Союзом.

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