Введение ТС спецпошлин на украинский фарфор противоречит нормам ВТО

Ведение Евразийской экономической комиссией специальной защитной пошлины на импорт столовой посуды и кухонного фарфора, в том числе украинского производства, обусловленное расследованием причин роста импорта этой продукции в страны Таможенного союза (Беларусь, Казахстан и Российская Федерация) противоречит положениям Договора о зоне свободной торговли СНГ и нормам Соглашения о защитных мерах ВТО.

Об этом говорится в разъяснении Министерства экономического развития и торговли Украины, уточняющем, что объем украинского экспорта такой продукции в страны ТС является вторым по объему (после Китая) и оценивается в 5,8 млн долл. в год.

«Евразийская экономическая комиссия начала специальное защитное расследование по импорту на единую таможенную территорию Таможенного союза столовой посуды и кухонного фарфора, независимо от страны происхождения или экспорта. Расследование проводится в отношении импорта конкретной продукции, а не отдельной страны», - говорится в разъяснении Минэкономики.

Решение о введение пошлин, согласно разъяснению Минэкономики, вступит в силу по истечении 30 дней с момента его обнародования – в конце сентября.

«По мнению украинской стороны, использование названных мер противоречит положениям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и нормам о защитных мерах ВТО. В частности, отсутствуют достаточные доказательства, указывающие на существенные убытки предприятиям Заявителя, а негативное влияние цен импортного товара на цены аналогичного товара производства Заявителя минимально», - утверждают в Минэкономразвития Украины. Кроме того, в министерстве не усматривают причинно-следственной связи между ухудшением показателей развития фарфорового производства в странах ТС и ростом импорта этой продукции.

В министерстве также сообщили, что с 21 мая 2013 года по заявлению ряда украинских производителей ведется аналогичное расследование ситуации на рынке фарфора и производства столовой посуды в Украине. Срок расследования не будет превышать 330 дней, а выводы могут быть в дальнейшем использованы для установления защитных мер в отношении украинских производителей – вплоть до режима квотирования импорта фарфоровой продукции в Украину.

Напомним, 27 августа коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, сроком до 28 сентября 2016 года.

Как сообщил УНИАН помощник по связям с общественностью министра по торговле ЕЭК Юрий Арманд, спецпошлина устанавливается в следующих размерах: с 29 сентября 2013 г. по 28 сентября 2014 г. включительно – 1479 долл. за 1 тонну; с 29 сентября 2014 г. по 28 сентября 2015 г. включительно – 1035,3 долл. за 1 тонну; с 29 сентября 2015 г. по 28 сентября 2016 г. включительно – 591,6 долл. за 1 тонну.