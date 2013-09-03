Еще одна польская фирма требует банкротства Гданьской судоверфи

Варшава. Еще одна польская фирма, Techwind Jan Rutkowski, подала заявку в суд с требованием признать банкротом принадлежащую украинским предпринимателям Гданьскую судоверфь.

Об этом УНИАН сообщили в Окружном суде Гданьска, который будет рассматривать это дело во вторник, 3 сентября.

"Заявка была направлена 30 августа 2013 года. Она зарегистрирована и в ближайшие дни будет проверено, отвечает ли она всем формальным требованиям", - отметили в суде, отвечая на запрос агентства.

Компания заявила, что судостроительная верфь задолжала ей около 80 тыс. долл.

В суде также сообщили, что компания Biprostal, которая в июне текущего года подала заявку с требованием признать банкротом Гданьскую судоверфь, отозвала ее, поскольку сумела урегулировать с заводом вопрос погашения долга.

Представители украинских акционеров Гданьской судоверфи были недоступны для комментариев УНИАН.

Ранее уполномоченный по связям со СМИ украинских акционеров Гданьской судоверфи Яцек Ленски говорил, что с начала года уже несколько компаний подавали заявки в суд с требованием признать Гданьскую судоверфь банкротом, однако заводу всегда удавалось решить этот вопрос до инициирования процедуры банкротства.

Как сообщал УНИАН, судоверфь с начала текущего года испытывает серьезные финансовые трудности.

По данным польской Gazeta Wyborcza, задолженность завода составляет более 150 млн долл., и предприятию для избежания банкротства необходимо около 55 млн долл.

Польские СМИ сообщали, что собрание акционеров завода, на котором планировалось принять план реструктуризации предприятия и которое было запланировано на начало августа, снова было перенесено.

25% завода принадлежат польскому государственному агентству развития промышленности ARP, которую украинские акционеры в апреле текущего года обвинили "в действиях, направленных на банкротство завода".

Справка УНИАН. Гданьская судоверфь (Stocznia Gdanska S.A.) является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-х годов прошлого столетия привел к падению коммунистического режима в стране.

75% акций предприятия владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, 25% акциями владеет ARP.

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