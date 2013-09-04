Moody's: автопроизводители Европы потеряют миллиарды

Moody's Investors Service ожидает, что крупные производители автомобилей в Европе, включая Fiat SpA и PSA Peugeot Citroen SA, потеряют порядка 5 млрд евро в регионе в этом году, так как спрос упал до самого низкого уровня за последние два десятилетия, сообщают Вести.ru.

При этом для Ford Motor и General Motors 2013 г. станет вторым годом подряд, когда они будут фиксировать большие потери на операционном уровне.

Ожидается, что спрос на автомобили в Западной Европе упадет на 5% до 12,48 млн автомобилей, что станет шестым падением по итогам года подряд.

Производители вынуждены не только бороться с большим объемом свободных мощностей, но и вести ценовую войну за покупателей.

По мнению экспертов рейтингового агентства, Fiat и Renault больше не смогут полагаться на развивающие рынки, в частности на Бразилию и Россию, так как спрос на этих рынках также начинает снижаться.

Хотя в отчете говорится о росте продаж в Европе на 3% до 12,845 млн автомобилей в 2014 г., говорить об устойчивом росте еще рано.

"Мы не видим никаких признаков устойчивого восходящего тренда по росту спроса с 2014 года, - сказал аналитик Moody’s Фальк Фрей. – Вопрос в том, что произойдет с компаниями".

Немецкий производитель Volkswagen и другие производители в премиум-сегменте также будут чувствовать сложную ситуацию на европейском рынке, но их позиции на других рынках, особенно в Китае, позволят им быть стабильнее, чем конкуренты.

Из-за сильного роста в Китае в первой половине года, Moody’s повысило прогноз по росту мировых продаж до 3,2% на 2013 г. и до 4,8% на 2014 г., что предполагает объем в 87,51 млн автомобилей в следующем году.

"Спрос на автомобили в Китае остается основной движущей силой мирового роста продаж автомобилей", - сказал Фрей.

Как ожидается, в самом Китае продажи вырастут на 10% и составят 21,02 млн. В США продажи увеличатся на 8,7% до 15,75 млн.