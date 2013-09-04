Kodak завершила реструктуризацию и вышла из банкротства

Американская компания Eastman Kodak, ранее являвшаяся одним из мировых лидеров в производстве фото- и кинотехники, завершила реструктуризацию и вышла из банкротства

"Это важное событие произошло во вторник, в канун 125-летия получения основателем фирмы Джорджем Истмэном патента на производство пленочных фотоаппаратов", - сообщили ИТАР-ТАСС в головном офисе компании в городе Рочестер (штат Нью-Йорк).

Eastman Kodak в январе 2012 года обратилась в суд с прошением о защите перед кредиторами. Разрешение на выход из процедуры банкротства она получила в середине августа.

Теперь компания намерена специализироваться на проектах в сфере высокоточной коммерческой печати, выпуске высококачественной кинопленки, рекламной продукции, компонентов для смартфонов и планшетных компьютеров.

Во вторник были аннулированы выпущенные ранее акции Eastman Kodak. Согласно договоренности с кредиторами, в ближайшее время они получат акции новой эмиссии.

Компания, основанная в 1881 году, не выдержала конкуренции с производителями цифровой фото- и киноаппаратуры. "Мы просто опоздали со своевременной реакцией на запросы рынка", - отметили в ее головном офисе.

В период осуществления процедуры банкротства штат Eastman Kodak сократился с 17 до 8,5 тысяч сотрудников. В 2003 году, который был одним из наиболее успешных в ее истории, в производстве были задействованы 47 тысяч рабочих.