Польша сожалеет об игнорировании Украиной просьбы разрешить импорт кокса

Варшава. Польское правительство сожалеет по поводу того, что Украина игнорирует его просьбу отказаться от введенного в апреле 2013 года запрета на импорт кокса, в том числе, из Польши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства экономики Польши, отвечая на запрос агентства.

Собеседник агентства отметила, что вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко до сих пор так и не ответил на письмо польского вице-премьера Януша Пехочинского, которое было отправлено еще 11 апреля т.г. по этому поводу.

«К сожалению, мы до сих пор не получили ответа от украинской стороны», - сообщили в пресс-службе.

Источник также сообщила, что на вчерашней встрече Пехочинского с находящимся в Польше украинским вице-премьером Александров Вилкулом обсуждались ряд вопросов двустороннего сотрудничества, не уточнив, говорилось ли насчет отмены Украиной запрета на импорт кокса.

Как сообщал УНИАН, Януш Пехочинский в своем письме Юрию Бойко призвал отказаться от запрета импорта кокса в Украину, отметив, что такое решение может нарушать нормы Всемирной торговой организации и навредит польско-украинскому торговому сотрудничеству.

Справка УНИАН. 5 апреля 2013 года украинское правительство обнародовало принятое в марте постановление, которым вводятся квоты на поставку коксующегося угля на текущий год в объеме 10,2 млн тон, а также запрет на импорт кокса, полукокса и угля роторного.

По данным польской статистики, в 2012 году товарооборот между Польшей и Украиной вырос почти на 10% - до 7,8 млрд долл. При этом польские экспортеры поставили на украинский рынок товаров на сумму 5,3 млрд долл., что позволило Украине войти в десятку крупнейших для Польши рынков сбыта (8-е место).