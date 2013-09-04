Крюковский вагонзавод сократил рабочую неделю до 3 дней

Один из крупнейших украинских производителей железнодорожных вагонов Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) сократил рабочую неделю с пяти до трех дней.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя правления предприятия Сергей Мельник.

По его словам, такое положение введено сегодня в связи с отсутствием спроса на продукцию завода.

«В сентябре мы будем работать по такой схеме, а затем можем увеличить количество дней в зависимости с заказами», - отметил Мельник.

При этом он говорит, что работникам, которых принудительно заставят не выходить на работу, будет выплачиваться 2/3 от суммы зарплаты.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод по итогам 2013 года планирует в связи с отсутствием заказов уменьшить производство грузовых вагонов почти в 2 раза, или на 5 тыс. шт. - до 6 тыс. шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.