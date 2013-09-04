«Антонов» намерен развернуть производственную базу на Кубе

Государственное предприятие «Антонов» совместно с предприятием «Мотор Сич» и Корпорацией Кубинской Авиации намерены развернуть на Кубе производственную базу для переоборудования существующего на острове парка самолетов Ан-2 (всего порядка 140 машин) в новую модификацию Ан-2-100. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе госпредприятия «Антонов».

Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве, по информации пресс-службы, было подписано 3 сентября.

«Кроме того, «Антонов» в рамках отдельного договора осуществит поставки необходимых агрегатов и комплектующих изделий, а двигатели поставит непосредственно «Мотор Сич», - сообщили в пресс-службе.

При необходимости «Антонов» также организует обучение летного и технического персонала, а также осуществит авторское сопровождение эксплуатации самолетов Ан-2-100 в Республике Куба.

Как сообщал УНИАН, «Антонов» представил обновленный многоцелевой биплан Ан-2-100, предназначенный для смешанных пассажирско-грузовых перевозок на небольших аэродромах в сложных климатических и метеоусловиях, в июле текущего года. Предприятие планировало переоборудовать в новую модификацию все имеющиеся в Украине машины Ан-2, а также выйти на российский рынок с предложением модернизации российского парка бипланов, эксплуатация которых актуальна для северных и восточных территорий РФ.

Самолет Ан-2-100 рассчитан на максимальную коммерческую нагрузку в 1500 кг, способен брать на борт 12 пассажиров, экипаж – 2 человека. Максимальная крейсерская скорость самолета – 250 км\ч, крейсерская высота полета – 3000 м. Необходимая длинна полосы – 550 м, практическая дальность полета – 525 км. Ресурс самолета составляет 20 тыс. часов, при этом срок службы не ограничен.

ГП «Антонов» сотрудничает с кубинскими партнерами также по программе поставок пассажирских самолетов Ан-158. В августе «Антонов» передал Кубе третий самолет Ан-158 и подписал твердый контракт на поставку еще трех таких воздушных судов.