Мальта предлагает Украине создать совместный центр по обслуживанию самолетов

Правительство Республики Мальта предлагает украинскому правительству создать совместный авиационный центр по обслуживанию украинских машин на Мальте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом.

“Премьер-министр Мальты предложил нам создать авиационный центр в Республике Мальта”, - сказал Азаров.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко, премьер Мальты предложил организовать центр по обслуживанию самолетов семейства Ан и авиационный двигателей. Лукьяненко отметил, что, по разным данным, более 2 тыс. украинских самолетов и двигателей работает в Северной Африке, а Мальта имеет влияние на эти страны, поскольку обеспечивает их финансами.

По словам пресс-секретаря, реализация такого проекта привела бы к созданию удобного логистического центра.

Как сообщал УНИАН, правительства Украины и Мальты подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.

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