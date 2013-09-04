75% украинцев считают, что торговая война с РФ носит политический характер - опрос

75% украинцев считают, что причины украинско-российской «торговой войны» лежат в большей мере в политической, нежели в экономической плоскости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в конце августа этого года.

Согласно исследованию, 75% населения Украины согласны с мнением, что причина украинско-российской «торговой войны» носит политический, а не экономический характер. Не согласны с этим всего 9% опрошенных украинцев, а еще 16% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. При этом, по мнению 58% жителей Украины, блокирование Россией импорта украинских товаров — это прежде всего реакция на стремление Украины подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Кроме того, по результатам социологического опроса, 46% украинцев считают действия РФ по блокированию импорта украинских товаров необоснованными.

«На фоне торговой войны в обществе оценка украинско-российских отношений резко пошла вниз. Большинство наших граждан оценивают наши отношения как негативные», - сказал директор компании Евгений Копатько.

По результатам социологического опроса, 42% украинцев оценили отношения между Россией и Украиной как в целом напряженные, плохие, тогда как еще в апреле этого года столько же жителей страны оценивали их как в целом хорошие, добрососедские.

Согласно исследованию, в августе текущего года по сравнению с апрелем существенно сократилось число тех, кто воспринимает Россию как братскую страну (на 10%) и дружественное государство (на 8%). При этом увеличилось число украинцев, которые видят в России просто соседа (на 11%) и конкурента (на 5%).

Социологический опрос был проведен в период с 20 по 31 августа 2013 года. Объем выборочной совокупности составил 2079 человек, ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что украинские товары пересекают российскую границу в штатном режиме. При этом предприниматели опровергли эту информацию, сообщив о продолжении блокады.

Кроме того, 27 августа коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду, произведенную в Украине и Китае, с 29 сентября 2013 года по 28 сентября 2016 года.