Крюковский вагонзавод заявляет о сокращении 500 работников

Один из крупнейших украинских производителей железнодорожных вагонов Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) заявил о планах сократить 500 работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления предприятия Евгений Хворост.

«Мы планируем сократить до 500 человек. Это сокращение в первую очередь коснется пенсионеров и нерадивых работников. Сокращение связано с сокращением производственных планов», - сказал Хворост.

При этом, источник на предприятии заявил УНИАН о возможном сокращении около 1 тыс. человек. Всего на предприятии работает около 9 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод также заявил о сокращении рабочей недели с пяти до трех дней в связи с отсутствием спроса на свою продукцию.

По итогам 2013 года предприятие планирует в связи с отсутствием заказа уменьшить производство грузовых почти в 2 раза или на 5 тыс. шт - до 6 тыс. шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.