"Богдан" договорился о производстве автомобилей Great Wall в Украине

Один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" до конца 2013 года выпустит около 500 автомобилей Great Wall на автозаводе в Черкассах.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

"Great Wall Motor Company Limited и корпорация «Богдан» договорились о начале производства автомобилей Great Wall в Украине. До конца текущего года с конвейера сойдут около 500 автомобилей Great Wall Н3", - сообщил Красуля.

По его словам, на первом этапе автомобили будут собираться методом крупноузловой сборки. При этом в планах компании полномасштабное производство с последующей локализацией.

"Кроме того, в 2014 году на производство будут поставлены дополнительные модели", - сообщил Красуля.

Он также отметил, что расширение модельного ряда автомобилей, которые производятся в Украине, стало возможным благодаря предпринятым государством мерам по защите внутреннего рынка с помощью спецпошлин на импорт готовых авто и введения утилизационного сбора.

Как сообщал УНИАН, в августе "Богдан" начал полномасштабное производство легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах, приступив к выпуску пилотной партии.

Кроме того, «Богдан» на автозаводе в Черкассах в текущем году планирует увеличить производство легковых автомобилей на 25% - до 15 тыс. штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

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