Как Лукашенко отбил атаку российских олигархов

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает наносить удары по своему главному партнеру в Таможенном союзе — России. После ареста гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера он приказал белорусским силовым структурам объявить в международный розыск по линии Интерпола совладельца «Уралкалия», собственника футбольного клуба «Анжи» и просто одного из самых богатых россиян Сулеймана Керимова.

О том, что Интерпол разыскивает Керимова, во вторник утром сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич. «Вчера был направлен этот запрос, и вчера было получено подтверждение Интерпола о том, что Керимов включен в международную базу по розыску лиц Интерполом», — сообщил Шалькевич.

Днем ранее белорусский Следственный комитет возбудил в отношении Керимова уголовное дело. Россиянина обвинили в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Белорусские власти считают, что Керимов причастен к махинациям вокруг компании «Белорусская калийная компания, созданной российской «Уралкалием» и «Беларуськалием». В целом трейдер контролировал около 40% мирового рынка калийных удобрений. Как заявляют в СК Беларуси, в результате действий Керимова и его сообщников из числа топ-менеджмента «Уралкалия» и БКК белорусская сторона понесла крупные убытки, а сам Керимов, пользуясь падением акций «Уралкалия» после «развода», через подконтрольные фонды значительно увеличил собственную долю в российской компании.

Кстати говоря, кроме Керимова, в международный розыск объявлены четыре топ-менеджера Уралкалия.

Беларусь спасает мир от российских рвачей

Надо отдать должное белорусским властям, которые весьма тщательно готовились к войне с Россией. Дождались подходящего повода (празднования Дня шахтера) и пригласили в республику ключевых партнеров из России — председателя совета директоров «Уралкалия» Александра Волошина, главного акционера Сулеймана Керимова, вице-премьера Аркадия Дворковича, гендиректора компании и председателя наблюдательного совета БКК Владислава Баумгертнера. Из всех приглашенных в Минск приехал только Баумгертнер. Судя по всему, он провел «неконструктивную» встречу с белорусским премьером Михаилом Мясниковичем и собирался уже вылетать обратно в Москву, но был задержан прямо в аэропорту. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. По этой статье белорусская юстиция предусматривает наказание от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Гораздо интереснее было, если бы в республике появились Волошин с Керимовым и на их запястьях защелкнулись бы наручники.

То, что в Беларусь полетел один Баумгертнер, существенно облегчило задачу и Москве, и Минску.

Его задержали, и он более недели коротает дни в СИЗО белорусского КГБ и дает показания следователю.

А в это время белорусские СМИ рассказывают о том, как правоохранительные органы спасли мировой калийный рынок от захвата русскими. Мол, рвачи и рейдеры из «Уралкалия» не только обманули доверчивых белорусов, но также покусились на благополучие калийных производителей других стран. Поэтому белорусские власти арестовали не просто мошенников, которые крали информацию у белорусских партнеров и совершали сделки за их спинами, а настоящих злодеев глобального рынка.

«Действия белорусской стороны представляют собой попытку использовать государственную политику и правоохранительную систему для нанесения ущерба ОАО «Уралкалий» как главному конкуренту государственной компании «Беларуськалий», - в ответ заявила пресс-служба «Уралкалия».

В сообщении также сказано, что россиняе намерены отстаивать свои интересы в судебном порядке и уже обратилась в компетентные органы России с просьбой о содействии в незамедлительном прекращении «политически мотивированного» преследования своих сотрудников.

Принуждение к переговорам

Столь жёсткая реакция официального Минска на решение «Уралкалия» прервать отношения с «Беларуськалием» означает, что Беларуси нанесен очень серьёзный ущерб. Потеря выручки в течение ближайших двух лет может быть минимум $1 млрд ежегодно. Допустить такое развитие калийного сценария Лукашенко не мог. Поэтому он пошел на крайнюю меру по принуждению главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова к переговорам по будущему калийного сотрудничества. На столе переговоров – восстановление олигополии по торговле калийными удобрениями на внешних рынках.

У российского миллиардера калийная тема вырастает в большую проблему. Если падение акций «Уралкалия» можно считать временным явлением, то война с Лукашенко может стоить Керимову всего калийного бизнеса. Не будем забывать, что переговоры по созданию в Швейцарии белорусско-российского калийного оффшора «Союзкалий» зашли в тупик. Если Керимов не согласится на предложение Батьки по совместной работе на внешних рынках, то Лукашенко может потребовать от Кремля национализировать «Уралкалий».

Народу нравится зрелище

После ареста гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера пресс-секретарь белорусского Следственного комитета Павел Траулько заявил, что «речь идет не об отдельных преступных эпизодах. Правоохранительными органами вскрыта целая преступная схема и тонко продуманная стратегия, рассчитанная на реализацию в течение многих лет. Ключевой момент этой стратегии – сосредоточение всех нитей управления сбытом калия в руках узкой группы топ-менеджеров, связанных с акционерами "Уралкалия", и изоляция белорусской стороны от любой важной информации. Цель очевидна – «замкнуть» на себя все финансовые потоки и основных торговых партнеров на ключевых рынках».

Арест Баумгертнера в Минске после встречи с премьер-министром Беларуси – это ассимметричный ответ Лукашенко на действия человека, который решил сыграть свою игру с белорусским государством.

Владислав Баумгертнер решил поиграть с «Беларуськалием» по правилам российского рынка, по тем схемам, которые используются даже на Западе для захвата предприятий или рынков.

Но Баумгертнер не учёл, что играет не столько в корпоративную игру с «Беларуськалием», сколько в политическую игру с Лукашенко. А в политике Беларуси правила игры определяет один человек. Он решил сломать все хитросплетения руководства «Белорусской калийной компании» и применил приём, которому в бизнес школах не учат. Этим приёмом он в очередной раз набирает очки у белорусского электората. Мол, Батька снова защищает суверенитет страны от покушений российских олигархов, стоит на страже национальных интересов.

На враждебные, захватнические действия российских миллиардеров можно будет списать провал планов по росту ВВП. На агрессивных олигархов можно будет списать нависшую над страной очередную девальвацию и высокую инфляцию, провал в экспорте и растущие проблемы в бюджетной политике. Баумгертнер может стать воплощением захватнического, рыночного «капитализма» в исполнении союзников из России. А Лукашенко наверняка воспользуется скандалом с «Уралкалием», чтобы увеличить свою политическую поддержку внутри страны.

Россия угрожает, но слабо

Нельзя сказать, что Россия молча пропустила удар Лукашенко. Заявления были, и буквально сразу. "То, что произошло сегодня, не влезает ни в какие рамки. Мы считаем, что это очень странная ситуация, имея в виду характер наших взаимоотношений",— сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, заверив, что о ситуации уже доложено премьеру Дмитрию Медведеву и тот уже "дал все необходимые указания".

Но господин Шувалов подчеркнул, что "российское правительство к скандалу и сложной ситуации, которая возникла в связи с тем, что единое экспортное окно было разрушено, к этим решениям не имело никакого отношения".

Другой вице-премьер Аркадий Дворкович заговорил языком угроз, в частности, сокращения поставок нефти в Беларусь в четвертом квартале. Кроме того, он не исключил ответного удара — арестов белорусских чиновников, которые в последние годы занимались реэкспортом нефтепродуктов в третьи страны под видом растворителей: «Применение данной схемы экспорта нанесло ущерб бюджету Российской Федерации, измеряемый миллиардами долларов США. Не исключаю, что в случае подтверждения фактов правоохранительными органами будет поставлен вопрос о привлечении лиц к ответственности, независимо от их гражданства», - сказал заместитель премьера России.

Не обошлось без угроз и главного санитарного врача Кремля Онищенко, который вдруг засомневался в качестве белорусского молока.

Но все эти угрозы прозвучали весьма вяло. Это еще раз свидетельствует о том, что белорусский президент пошёл на конфликт прагматично, точно рассчитав время удара. Кремль увлечён Сирией, Украиной и выяснением отношений с Вашингтоном. В этой ситуации ссориться с союзником по Таможенному союзу Путин едва ли будет. Это проблема не его уровня.

Но самое главное — Беларусь отбила атаку олигархов на белорусский калийный рынок. И отбила весьма успешно. Пройдет еще много времени, прежде чем кто-нибудь из российских миллиардеров всерьез задумается о том, чтобы откусить лакомый кусок от белорусского пирога. Тем более, что в этой войне против олигархов Лукашенко поддержали не только белоруссы, но и простые россияне.

Павел Шаройко (УНИАН)