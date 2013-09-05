Panasonic отказывается от производства смартфонов

Производитель электроники Panasonic планирует передать на аутсорсинг свой мобильный бизнес компаниям в развивающихся странах, сообщает Лента.ru со ссылкой на Reuters.

По его мнению, производить смартфоны и реализовывать их для Panasonic нецелесообразно. Вместо этого компания будет продавать под своим брендом произведенные другими организациями телефоны.

Ранее Цуга пригрозил выделить из Panasonic любое подразделение, которое за три года не выйдет на операционную рентабельность в пять процентов. Руководство компании прогнозирует, что мобильное подразделение в 2013-2014 финансовом году (закончится в будущем марте) потеряет 1,1 миллиарда иен (11 миллионов долларов). За прошлый финансовый год убыток мобильного бизнеса Panasonic составил восемь миллиардов иен.

Производство мобильных телефонов Panasonic перестало приносить доход на фоне роста популярности смартфонов Samsung и Apple. Кроме того, на финансовое состояние японской компании повлияло укрепление иены. В последнее время Токио ослабляет национальную валюту, оказывая поддержку местным экспортерам.

В связи с ухудшением финансового состояния Panasonic урезал зарплаты руководителям вдвое. В мае этого года компания сообщила о намерении сократить пять тысяч работников за ближайшие три года.