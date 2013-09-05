Беларусь создает собственного трейдера калийных удобрений

Беларусь создает своего собственного трейдера калийных удобрений, говорится в указе президента Александра Лукашенко № 399, подписанном в четверг.

Крупнейшее предприятие Беларуси - "Беларуськалий" до недавнего времени продавало свою продукцию через ЗАО "Белорусская калийная компания", совместного трейдера с "Уралкалием". Однако в конце июля российская компания объявила о прекращении сотрудничества и начале самостоятельной продажи удобрений, на этом фоне гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер в конце августа был задержан в Минске.

"В целях реализации калийных удобрений предусмотрена регистрация новой торговой компании с аналогичным ЗАО "Белорусская калийная компания" названием, но в другой правовой форме - ОАО "Белорусская калийная компания", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Вновь создаваемой компании предоставлено реализовывать исключительное право внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями, закрепленное за государством, сообщает РИА Новости.