Парламент утвердил Общегосударственную космическую программу

Верховная Рада Украины приняла закон об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2013-2017 годы. Программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус закона Украины.

Цель Программы - повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечение национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

В Программе определены пути и средства решения проблемы, приведен перечень задач и мер с определением сроков выполнения, объемы и источники финансирования, а также зафиксированы основные ожидаемые результаты ее реализации.

Ориентировочный общий объем финансирования для реализации Программы составляет 2 млрд 580 млн грн, в том числе из государственного бюджета – 1 млрд 120 млн грн, средства из других источников – 1 млрд 460 млн грн.

Кабинет министров Украины в соответствии с законом должен при подготовке проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год предусматривать выделение средств для осуществления мер, определенных Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2013-2017 годы, в полном объеме с отнесением их к защищенным расходам бюджета.