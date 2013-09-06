Беларусь снижает цены по контрактам на поставку калия

Компания "Беларуськалий" ведет переговоры с клиентами в Индии о снижении цены на поставки калия примерно на 20%, сообщают источники Reuters на рынке, переедет ИТАР-ТАСС. Цена на калий в Бразилии уже упала с 450 до 370 долларов, и падение продолжится.

Компания "Беларуськалий" предложила Индии новый контракт на поставку калия во втором полугодии 2013 года по цене 360 долларов за тонну - ниже на 67 долларов, чем по цене первого полугодия 2013 года, сообщает информагентство со ссылкой на источники в отрасли. Представители индийской промышленности подтвердили, что поставщики предложили сниженную цену, но размер скидки еще не согласован.

Такие договоренности могут заставить конкурентов снизить цены не только в Индии, но и на других рынках, включая Китай, который традиционно задает самые низкие рыночные цены на хлористый калий.

Одним из первых ощутимых результатов выхода российского "Уралкалия" из "Белорусской калийной компании" (БКК), совместного трейдерского предприятия с "Беларуськалием", стало падение цены на гранулированный калий в Бразилии. Спотовые цены упали до 370 долларов за тонну, в то время как в начале июля было около 450 долларов за тонну. "Беларуськалий" и германская группа K + S AG осуществили ряд поставок по цене 370 долларов, говорят отраслевые источники.

Производители и покупатели ожидают дальнейшего падения цены - до 350-360 долларов - в течение ближайших недель. Бразилия - один из ключевых рынков, на который в 2012 году было поставлено 7 млн калия - около 14% ирового потребления.

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