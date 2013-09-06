Минобороны РФ опровергло договоренности о покупке крейсера "Украина"

Россия до конца года должна дать ответ предложениям Украины о достройке ракетного крейсера проекта 1164, пока же никаких договоренностей по этому кораблю нет, сообщил РИА Новости в пятницу высокопоставленный представитель Минобороны РФ.

Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Россия якобы может купить у Украины ракетный крейсер проекта 1164 (бывший "Украина") за миллиард рублей (при этом изначально называлась сумма в миллиард долларов).

"На последнем заседании подкомитета по безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии Украина подтвердила готовность достройки и реализации корабля для Минобороны РФ. В ответ на это предложение российская сторона обещала проработать вопрос в IV квартале 2013 года и проинформировать о конкретном решении", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что никаких ценовых параметров стороны не обсуждали.

Переговоры по крейсеру проекта 1164 (бывший "Украина", аналог флагмана Черноморского флота "Москва") идут уже почти 20 лет.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков в течение всего срока пребывания на своем посту заявлял Украине, что Россия готова взять недостроенный 20-летний корабль только бесплатно, достроить его и вооружить за собственные деньги.