Цены производителей промпродукции выросли на 1,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в августе 2013 года по сравнению с июлем выросли на 1,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с августом 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, с начала года (август 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 1,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в июле 2013 года по сравнению с июнем снизились на 2,9%, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1,6%, с начала года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 0,7%.