Утилизационный сбор будет приведен в соответствие с требованиями ВТО - Прасолов

В механизм уплаты утилизационного сбора, введенного в Украине с 1 сентября, будут внесены поправки, позволяющие привести его в соответствие с требованиями ВТО.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«По поручению Президента ведется работа по усовершенствованию некоторых положений законодательства (об утилизационном сборе - УНИАН), которые не согласуются с требованиями ВТО. Речь идет о нормах по утилизации транспортных средств и уплате экологического налога. Принятие таких поправок позволит Украине обеспечить выполнение своих международных обязательств», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября. Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В этой связи в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило снять ряд противоречивых норм, в частности о необходимости сертификации утилизационных площадок и использования корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора и готовит свои законопроекты, которые предполагают либо полную отмену сбора, либо его существенное снижение – до уровня, который отражает средние показатели аналогичного сбора в Европе.