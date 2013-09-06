Иностранцы спасают авторынок Польши за счет реэкспорта - исследование

Варшава . Иностранные граждане, покупающие в Польше новые автомобили, спасают польский рынок от падения, наблюдающегося в большинстве европейских государств из-за продолжающегося экономического замедления.

Об этом сказано в отчете компании Samar, исследующей польский автомобильный рынок, которым располагает УНИАН.

Эксперты компании оценивают объемы реэкспорта закупленных в Польше автомобилей за первые семь месяцев текущего года в 11,6%, или около 23,5 тыс. машин.

"Это достаточно большое количество, которое меняет рынок. Вместо около 2% роста, рынок должен показывать около 3% минуса (если бы не было реэкспорта)", - отмечают в Samar.

Глава компании Войчех Джевецкий, на вопрос УНИАН о том, сколько автомобилей в польских автосалонах покупают граждане Украины, ответил, что такая статистика не ведется.

"Я слышал, что украинцы покупают машины, но у меня нет данных для того, чтобы оценить, насколько это массовое явление", - сказал он.

В Samar отмечают, что росту покупок автомобилей в польских автосалонах способствует наблюдающееся в последнее время ослабление курса польской национальной валюты - злотого.

Как сообщал УНИАН, в июле польская Dziennik.pl написала о том, что граждане Украины в последнее время стали частыми клиентами польских автосалонов дорогих марок автомобилей, в частности Bentley и Porsche.

Представители польских дилеров, продающих эти автомобили, оставили без ответа запрос УНИАН о том, сколько машин у них покупают граждане Украины.

По данным газеты, украинцы покупают дорогие машины в Польше, якобы чтобы не привлекать к себе дополнительного внимания со стороны налоговой службы Украины.

Справка УНИАН. По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), продажи автомобилей в Европе за первые шесть месяцев текущего года сократились на 6,6% - до 6,2 млн. Падение на крупнейших рынках, кроме продемонстрировавшей 10% рост Великобритании, составило от 5% в Испании до 11% во Франции.