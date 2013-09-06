Защита гендиректора «Уралкалия» обжалует решение минского суда оставить его под стражей

Минск. Защита генерального директора российской компании «Уралкалий», главы наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания» Владислава Баумгертнера намерена 9 сентября обжаловать в Минском городском суде сегодняшнее решение суда первой инстанции оставить его под стражей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам один из адвокатов российского бизнесмена Дмитрий Горячко.

Напомним, сегодня, 6 сентября, суд Партизанского района Минска под председательством судьи Натальи Пыкиной принял решение не изменять Баумгертнеру меру пресечения.

«Причина нам объяснена, но мы об этом говорить не можем. 9 сентября защита Баумгертнера намерена обжаловать сегодняшнее решение суда в Минском городском суде», - сообщил Горячко.

Как сообщал УНИАН, гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер был задержан в Минске 26 августа после встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем, куда он был официально приглашен для обсуждения вопросов, связанных с работой БКК. Вместе с Баумгертнером на встречу приглашались Сулейман Керимов – основной акционер «Уралкалия», и председатель совета директоров этой компании Александр Волошин. Ни Керимов, ни Волошин приехать в Минск не смогли.

Баумгертнер, обвиняемый по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями), содержится в следственном изоляторе КГБ. Адвокатам разрешено навещать его ежедневно.

Основанием для задержания, по официальной версии белорусских правоохранителей, стали материалы о совершении Баумгертнером злоупотреблений служебными полномочиями в корыстных целях, повлекших нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам страны, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «БКК».

5 сентября на переговорах в Москве вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил своему белорусскому коллеге Владимиру Семашко о неприемлемости задержания Баумгертнера. Дворкович подчеркнул, что Баумгертнер находился в Минске и принимал участие во встрече по приглашению премьер-министра Беларуси. Приглашение было направлено «на основании договоренностей на межправительственном уровне».

Дворкович заявил, что белорусско-российское взаимодействие по всем вопросам, которые обсуждались на переговорах (а это условия поставки российской нефти в Беларусь, экспорт в Россию белорусской молочной продукции, реализация совместных проектов по развитию интеграции предприятий и др.) будет зависеть «от развития ситуации в целом».

Помимо Баумгертнера, в злоупотреблении властью и служебными полномочиями подозреваются российский олигарх, владелец футбольного клуба «Анжи», основной акционер «Уралкалия» Керимов, член наблюдательного совета ЗАО «БКК» Олег Петров, первый заместитель гендиректора Константин Солодовников, заместитель гендиректора по финансам Игорь Евстратов, начальник фрахтового отдела Дмитрий Самойлов и другие.

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