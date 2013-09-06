Лукашенко: "Беларуськалий" стоит не меньше 30 млрд долл., и продавать его нельзя

Продажа "Беларуськалия" неприемлема, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, стоимость "Беларуськалия" составляет не менее 30 млрд долл.

"Говорят: почему он (Лукашенко) не продает "Беларуськалий"? Это же идиотом надо быть, чтобы до этого развала (отказа "Уралкалия" от сотрудничества с БКК), чтобы когда внизу цена предприятия, а я взял бы его и продал", - отметил Лукашенко, сообщают "Вести Экономика" со ссылкой на агентство "Белта".

Лукашенко не видит сложности в продаже белорусских калийных удобрений без российских партнеров. "Какая проблема? У нас, наверное, в 50 странах мира есть представители на уровне послов. Берите и торгуйте калийными удобрениями, что уже и начали делать", - заявил президент Беларуси.

По его словам, все члены правительства Беларуси должны "напрягаться". "Сегодня все заместители министра иностранных дел ездят по странам и ведут за руку представителей "Белорусской калийной компании", для того чтобы заключить договоры и преодолеть этот кризис", - пояснил Лукашенко.