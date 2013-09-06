Горно-обогатительные комбинаты отчитались за 8 месяцев

Полтавский ГОК увеличил производство железорудного концентрата на 11,8%

Полтавский горно-обогатительный комбинат (г. Комсомольск Полтавской области) в январе-августе произвел 8,63 млн тонн железорудного концентрата, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

За отчетный период на комбинате было произведено 7,07 млн тонн окатышей, что на 11,5% больше, чем по итогам января-августа 2012 г.

В августе т. г. на ПГОКе объемы производства железорудного концентрата составили 1,09 млн тонн, окатышей – 890 тыс. тонн.

Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,34% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

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Ингулецкий ГОК сохранил производство железорудного концентрата на уровне 9,13 млн тонн

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог) в январе-августе 2013 г. произвел 9,13 млн тонн железорудного концентрата, что на 0,3% меньше, чем за 8 месяцев 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

В августе 2013 г. объемы производства концентрата на ИнГОКе составили 1,08 млн тонн.

Ингулецкий ГОК в 2012 году сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

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ЦГОК увеличил производство железорудного концентрата на 5,8%

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в январе-августе 2013 года нарастил производство железорудного концентрата на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 4,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 1,57 млн тонн, что на 0,8% больше, чем за 8 месяцев 2012 г.

В августе т. г. ЦГОК произвел 562 тыс. тонн железорудного концентрата и 214 тыс. тонн окатышей.

ЦГОК за 2012 г. нарастил производство железорудного концентрата на 3,3% - до 6,39 млн тонн, производство окатышей составило 2,313 млн тонн — на 4,5% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

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СевГОК увеличил производство железорудного концентрата на 2,3%

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, за 8 месяцев 2013 года увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,3% - до 9,9 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 7,25 млн тонн окатышей, что на 2,5% меньше, чем за январь-август 2012 года.

В августе т. г. объемы производства железорудного концентрата на СевГОКе составили 1,18 млн тонн, окатышей –0,91 млн тонн.

СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».