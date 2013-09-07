Skoda начнет выпускать специальную версию Yeti в Китае
12:37, 07 сентября 2013Промышленность
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Чешский автомобильный гигант Skoda начнет в Китае производство специальной версии автомобиля Yeti до конца текущего года, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря компании Йозефа Балажа.
По его словам, специальная версия Yeti будет предназначена исключительно для продажи на китайском рынке. "При этом, мы намерены и дальше продавать в Китае европейскую версию Yeti, а также модель Superb Combi, произведенную в Чехии", - добавил Балаж.
Чешский автомобильный гигант начал производство Yeti в 2009 году. В конце 2012 года Skoda начала производить этот автомобиль в России, сообщает РИА Новости.
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