Skoda начнет выпускать специальную версию Yeti в Китае

Чешский автомобильный гигант Skoda начнет в Китае производство специальной версии автомобиля Yeti до конца текущего года, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря компании Йозефа Балажа.

По его словам, специальная версия Yeti будет предназначена исключительно для продажи на китайском рынке. "При этом, мы намерены и дальше продавать в Китае европейскую версию Yeti, а также модель Superb Combi, произведенную в Чехии", - добавил Балаж.

Чешский автомобильный гигант начал производство Yeti в 2009 году. В конце 2012 года Skoda начала производить этот автомобиль в России, сообщает РИА Новости.