Статистика промпроизводства Германии оказалась хуже ожиданий

Статистика промышленного производства и внешнеторгового баланса Германии за июль оказалась гораздо хуже ожиданий, что может поставить под удар выход еврозоны из рецессии. Но одновременно слабые результаты вышли и по рынку труда в США. Это обстоятельство отвлекло на себя мировые фондовые и валютные рынки и вселило в них оптимизм относительно того, что сворачивание «количественного смягчения» откладывается на неопределенный срок, пишет Газета.ru.

Макроэкономические данные в Германии за июль вышли гораздо хуже ожиданий. Объем промышленного производства снизился по сравнению с июнем на 1,7% с учетом сезонных колебаний, а в годовом выражении — на 2,2%, следует из данных министерства экономики и технологий страны. Это максимальный спад с апреля 2012 года. При этом по прогнозам в месячном выражении промпроизводство должно было снизиться лишь на 0,5%, а в годовом – и вовсе увеличиться на 0,9%.

Данные по внешнеторговому балансу также оказались хуже предположений аналитиков. По данным немецкого статистического бюро, профицит внешнеторгового баланса без учета корректировок в июле 2013 года составил 16,1 млрд евро, что на 0,4 млрд евро не достигло ожиданий. По сравнению с июлем 2012 года показатель июля текущего года снизился на 2,4 млрд евро. Хуже он и значений июня 2013 года — за счет сокращения экспорта на 1,1% и увеличения импорта на 0,5%. По всей видимости, сказывается эффект сильного евро.

Негативная статистика по крупнейшей и мощнейшей экономике Европы ставит под сомнение надежду на выход еврозоны из рецессии, о чем еврочиновники начали с уверенностью говорить в середине августа, после выхода данных статистического ведомства Евросоюза.

Начала было расти и сама немецкая экономика: согласно пересмотренным данным, в июне промышленное производство увеличилось на 2% по сравнению с предыдущим маем. «Столь провальные данные за июль сводят на нет достижение предыдущего месяца и показывают, что никакого чуда не произошло, ситуация в Германии не улучшилась радикально, — отмечает аналитик ВТБ24 по рынку Forex Алексей Михеев. — А это значит, что III квартал в Германии может быть отнюдь не хорош, а выход экономики еврозоны из рецессии благодаря сильному росту Германии был лишь временным».