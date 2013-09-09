Кабмин одобрил Концепцию программы развития промышленности

Кабинет министров одобрил Концепцию Общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, соответствующее распоряжение № 603-р было принято на заседании правительства 17 июля 2013 года.

Отмечается, что основными проблемными вопросами развития промышленности является существенное отставание Украины в сфере использования информационных технологий, зависимость экономики Украины от внешней конъюнктуры, уменьшение доли высокотехнологичных производств, что приводит к сокращению спроса на собственные научно-исследовательские и прикладные разработки и сдерживает развитие технологий. Целью Программы является комплексное решение проблемных вопросов функционирования промышленного сектора экономики Украины, удовлетворение потребностей внутреннего рынка в продукции собственного производства, рост занятости и повышение благодаря этому благосостояния населения. Повышение реальной заработной платы работника промышленности, согласно Программе, ожидается на уровне 10-15% ежегодно.

Выполнение программы позволит обеспечить увеличение индекса промышленной продукции на 2-2,2% ежегодно, доли инновационной продукции в объеме производства промышленной продукции до 50%, доли промышленных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, до 25%.

Финансирование Программы в необходимых объемах предусматривается осуществлять в рамках реальных возможностей государственного бюджета исходя из имеющихся финансовых ресурсов, а также на принципах государственно-частного партнерства с привлечением собственных средств предприятий и организаций, кредитов, инвестиций.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%. В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

В июле 2013 года по отношению к июлю 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 4,5% (по сравнению с июнем т.г. – также рост на 4,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 3,5% (спад на 12,5%), изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 2,4% (рост на 8,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 1,6% (рост на 6,1%).

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