Янукович: «Я все силы направляю на то, чтобы экономический кризис меньше проникал в Украину»

Президент Украины Виктор Янукович заверяет, что все действия властей направлены на уменьшение влияния мирового кризиса на экономику страны.

Об этом он заявил в интервью ТРК «Украина» 8 сентября, отвечая на вопрос относительно участия в будущей президентской кампании.

«Сегодня я все свои силы, все время направляю на то, чтобы экономический кризис меньше проникал в нашу страну и негативно влиял на экономику», - сказал глава государства.

«Я выполняю ту программу, с которой шел на выборы в 2010 году. Когда я отчитаюсь по этой программе перед украинским народом, а я думаю, что отчет будет уже в 2014 году... тогда я приму решение по этому вопросу», - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%. В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

В июле 2013 года по отношению к июлю 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 4,5% (по сравнению с июнем т.г. – также рост на 4,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 3,5% (спад на 12,5%), изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 2,4% (рост на 8,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 1,6% (рост на 6,1%).