Керимов опроверг информацию о продаже "Уралкалия"

Находящийся в международном розыске миллиардер Сулейман Керимов через своего представителя опроверг в воскресенье информацию о продаже пакета в компании "Уралкалий" неизвестному банкиру из Санкт-Петербурга, сообщает ПРАЙМ.

Ранее известный своими связями в бизнес-сообществе адвокат Александр Добровинский на своей странице в соцсети Facebook сообщил со ссылкой на "серьезный" источник, что Керимов "6 сентября продал большой пакет акций (если не все акции) в компании "Уралкалий" некому банкиру К.".

Эти слухи добавили неопределенности к ситуации вокруг ОАО "Уралкалий", генеральный директор которого Владислав Баумгертнер находится в следственном изоляторе в Минске. Следственные органы Белоруссии обвиняют Баумгертнера и Керимова в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Обоим грозит срок до 10 лет.

"Информация не соответствует действительности", — сказал агентству Прайм Антон Аверин, директор компании "Нафта Москва", которая управляет активами Керимова, отказавшись вдаваться в детали. Ранее Аверин и представители компании "Уралкалий" отказывались комментировать информацию. Вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует отрасль, также отказался от комментариев.

Керимов контролирует 21,75% компании "Уралкалий" через фонд Suleyman Kerimov Foundation. Стоимость его пакета оценивается в 3 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скандал с "Уралкалием" может стоить Беларуси нефти и молока - СМИ

"Уралкалий" снизил прибыль на 42%