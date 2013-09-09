Правительство передало полиграфкомбинат "Украина" в управление НБУ

Кабинет министров принял решение о передаче государственного предприятия “Полиграфический комбинат "Украина" из сферы управления Министерства финансов в управление Национального банка Украины.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №667-р от 21 августа 2013 года, опубликованным на официальном веб-сайте правительства.

Согласно постановлению, распоряжение вступает в силу одновременно с Законом Украины “О возврате государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, требующих использования специальных элементов защиты”.

Справка УНИАН. "Полиграфический комбинат "Украина" - государственное предприятие по производству ценных бумаг и документов строгой отчетности (марки акцизного сбора, бланки паспортов, бланки избирательных бюллетеней).