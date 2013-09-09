"Богдан" сократил производство автомобилей на 50%

Корпорация "Богдан", один из крупнейших украинских производителей автомобилей, в январе-августе текущего года сократила объемы производства автотранспортных средств всех типов по сравнению аналогичным периодом 2012 года почти на 50% - до 5,421 тыс. единиц.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его данным, производство легковых автомобилей за 8 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,7% - до 4,864 тыс. единиц. При этом производство коммерческих автомобилей за тот же период сократилось в 3,6 раза - до 186 единиц, производство автобусов и троллейбусов сократилось на 5,4% - до 371 единиц.

"Такие показатели обусловлены тем, что практически весь первый квартал завод легковых авто в Черкассах вынужденно простаивал. Безусловно, после шагов правительства по поддержке автопрома (введение спецпошлины и утилизационного сбора) мы отмечаем положительные тенденции, но кардинально изменить ситуацию в машиностроении "по щелчку" невозможно", - отметил Красуля.

При этом в августе текущего года по сравнению с июлем производство легковых автомобилей выросло на 0,5% - до 1,061 тыс. единиц, однако по сравнению с августом прошлого года сохраняется падение на 22%.

"Позитивные тенденции есть, но вынуждены констатировать: намеченный на этот год план по выпуску 25 тыс. легковых автомобилей мы выполнить не сможем. Он будет пересмотрен в сторону уменьшения. Его параметры будут оглашены позже, поскольку в настоящее время наши логисты просчитывают план, в частности, с учетом того, насколько успешными будут переговоры по началу производства Lifan, насколько оперативно будут поставлены машинокомплекты для выпуска Great Wall и т. д.", - отметил Красуля.

По его словам, предприятию удалось сохранить производство и не остановить завод, а также поставить на производство новые автомобили. В перспективе это позволит увеличить число рабочих мест.

"В то же время загрузить конвейер на 100% в одночасье невозможно", - заметил Красуля.

Вместе с тем он сообщил, что в дилерской сети корпорации достаточно автомобилей, произведенных до вступления в силу утилизационного сбора (1 сентября 2013 года). Это позволит не увеличивать цену на них в период формирования необходимой сети утилизации и внесения заводов в реестры Минэкологии и Минпромполитики.

"На сегодня мы имеем на складах 1200-1300 автомобилей и прилагаем максимум усилий, чтобы они оставались доступными по цене", - отметил пресс-секретарь.

По словам Красули, для достижения желаемых производственных результатов необходимы дальнейшие шаги по поддержке автопрома и стимулирования спроса, в частности, компенсации кредитных ставок и доплат на покупку отечественных авто при сдаче на утилизацию старых.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в корпорации "Богдан" заявили о намерении до конца 2013 года выпустить около 500 автомобилей Great Wall на автозаводе в Черкассах.

В конце августа корпорация "Богдан" начала полномасштабное производство легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах, приступив к выпуску пилотной партии.

Корпорация "Богдан", в июле текущего года увеличила объемы производства автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 33,5% - до 1,147 тыс. единиц

В июне текущего года корпорация увеличила объемы производства легковых автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 71% - до 1,08 тыс. единиц.

По итогам 2012 года корпорация снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.