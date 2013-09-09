Минпромполитики определило порядок ведения реестра утилизаторов транспортных средств

Министерство промышленной политики Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств определило порядок ведения реестра, а также форму заявления о внесении субъектов хозяйствования в реестр предприятий, которые производят транспортные средства и взяли на себя обязательства обеспечить их утилизацию.

Соответствующие указы №3 и №4 от 29 августа 2013 года размещены в пятницу, 6 сентября, на сайте Министерства промышленной политики Украины и зарегистрированы в Министерстве юстиции 2 сентября.

«Таким образом, Минпромполитики запустило механизм реализации положений Закона Украины «Об утилизации транспортных средств» в отношении предприятий – производителей автомобилей и автобусов, которые могут взять на себя обязательства самостоятельно утилизировать транспортные средства собственного производства», - пояснили в ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

Согласно сообщению, информация реестра будет общедоступна благодаря ее размещению на сайте Минпромполитики. При этом в реестре будут содержаться сведения о созданных производителями транспортных средств мощностях по их видам, а также о дате включения в него и исключения из него.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило перечень требований к площадкам по приемке и утилизации транспортных средств для внесения их в Государственный реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельности в сфере приемки, разборки и утилизации транспортных средств.

Государственная автомобильная инспекция будет контролировать выполнение закона об утилизационном сборе с помощью ведения реестра справок об уплате налога.

Справка УНИАН. В Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах утилизации ТС. В частности, законы предполагают уплату соответствующего – экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, вступившие в силу законы, по поручению Президента Украины Виктора Януковича, должны быть в кратчайшее время изменены – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400. По мнению руководителей Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, таким образом на рынке утилизации ТС будет сформирована конкурентная среда.