В Украине производство автомобилей сократилось на 46%

Производство автомобилей в Украине в январе-августе 2013 года сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,8 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 45,9% - до 26,621 тыс. единиц, коммерческих автомобилей - на 51,8%, до 1,136 тыс. единиц, автобусов - на 40,9%, до 1,323 тыс. единиц.

При этом отечественный автопроизводитель ЗАЗ в январе-августе т.г. сократил производство автомобилей на 59% - до 11,911 тыс. единиц, корпорация "Богдан" сократила производство на 49% - до 5,386 тыс. единиц, а "Еврокар" сократил производство на 31% - до 6,651 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года производство автомобилей в Украине сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,769 тыс. единиц, в июле по сравнению с июлем 2012 года - на 24,5%, до 5,55 тыс. единиц.

За 7 месяцев текущего года производство автомобилей в Украине сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 23,311 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2,936 тыс. единиц, а выпуск автобусов - на 14,4%, до 3,206 тыс. единиц.

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