Суд взыскал с Керченского металлургического комбината 3,4 млн грн

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд постановил взыскать с Керченского металлургического комбината 3,4 млн грн убытка за незаконное использование 60 тысяч кубометров воды.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма,решение вынесено на прошлой неделе.

"Суд удовлетворил иск Керченской межрайонной прокуратуры по надзору за выполнением законов в природоохранной сфере о взыскании с керченского промышленного предприятия 3,4 млн грн. Водопользователь обязан возместить убытки, причиненные нарушением законодательства об охране недр", - говорится в пресс-релизе.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение Хозяйственного суда Крыма.

По данным прокуратуры, меткомбинат использовал воду без спецразрешения с августа 2011 по апрель 2012 года.

Справка УНИАН. Меткомбинат в Керчи производит эмалированную посуду и пластмассовые изделия.