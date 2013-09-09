В Одесской области возобновил работу кирпичный завод

Овидиопольский кирпичный завод «Стройкерамика» (Одесская обл.) после двух с половиной лет простоя возобновил свою работу.

Как сообщает пресс-служба Овидиопольской райгосадминистрации, предприятие начало работу на прошлой неделе.

По данным пресс-службы, кирпичный завод не просто начал производство, "но и планирует начать и широкую программу модернизации производства".

Как отметил на торжественном открытии директор завода Дмитрий Акинчин, проектная мощность «Стройкерамики» - 30 млн штук условного кирпича в год. Вместе с существующей линией мощностью 20 млн штук - это выведет завод в число ведущих производителей стройматериалов на юге Украины. Здесь также будут выпускать камень различных видов и размеров, добавил он.

По словам директора, проект технологического производства выполнен французской фирмой «Серик», которая специализируется на оборудовании и технологиях именно для кирпичного производства.

«Это гарантирует выпуск высококачественной продукции, соответствующей европейским нормам качества. Обжиг сухих изделий производится в туннельных печах с использованием газа. Современная конструкция туннельных печей позволяет использовать также и альтернативные виды топлива», - сказал Акинчин.

Сырьевой базой предприятия является месторождение глины, расположенное в непосредственной близости к заводу. Технологии изготовления и основное сырье прошли все необходимые экспертизы и получили сертификаты.

По информации директора предприятия, сейчас также рассматривается вопрос о выпуске новых видов продукции, в частности теплозвукоизоляционных материалов, с привлечением французских инвестиций.

Как отметил на церемонии открытия глава Овидиопольской райгосадминистрации Александр Орлов, данный завод - один из крупнейших инвестпроектов и с началом его работы район займет лидирующие позиции в области по выпуску кирпича.

Он также добавил: «Здесь будут производить экологически чистую продукцию, ее смогут экспортировать в страны Евросоюза. Инвесторы рискнули в непростое время и вложили средства в развитие краевой экономики. С них надо брать пример».

Как пояснили УНИАН на предприятии, у данного завода новый собственник, который вложил в развитие предприятие собственные средства, что и позволило запустить предприятие.

Как сообщает официальный сайт предприятия, "с 2010 г. на заводе проводились работы по модернизации оборудования. Проведен комплекс мероприятий по энергосбережению, что обеспечило возможность снижения себестоимости продукции".

Справка УНИАН. Овидиопольский кирпичный завод ООО "Стройкерамика" (с. Калаглия, Овидиопольский район Одесская обл.) - производит и реализует кирпич керамический строительный (рядовой), марки М 100, М 125, М 150: одинарный полнотелый, полуторный пустотелый, двойной пустотелый (блок).