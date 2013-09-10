«АвтоКрАЗ» за 8 месяцев уменьшил производство автомобилей на 16,5%

Производитель большегрузных автомобилей завод «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-августе 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил объемы производства автомобилей на 16,5%, или на 104 автомобиля, - до 527 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.

«Что касается результатов работы ПАО «АвтоКрАЗ» в августе текущего года, то предприятию удалось не только сохранить объемы производства июля, но на 5% их прирастить. В прошлом месяце Кременчугским автозаводом изготовлено 105 единиц автомобильной техники с учетом машинокомплектов. Это не только лучший производственный показатель с начала текущего года, но и самый результативный месяц по сравнению аналогичными месяцами последних 5 лет (август 2009 г. – 18 ед., 2010 г. – 73 ед., 2011 г. – 18 ед., 2012 г. – 101 ед.)», - сказано в сообщении предприятия.

В общем выпуске автомобилей доля шасси составила 82%, автомобилей специального назначения - 17%, остальное - тягачи, самосвалы и спецтехника.

На предприятии сообщили, что позитивная динамика роста объемов производства связана, в первую очередь, с раскрытием контрактов, выполнение которых было сдвинуто с первого квартала на второе полугодие из-за форс-мажорных обстоятельств, возникших у заказчиков. Результаты двух месяцев работы ПАО «АвтоКрАЗ» дают право полагать, что третий квартал будет значительно успешнее двух предыдущих в производственной деятельности предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основные модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля, - до 899.

Читайте также: "Богдан" сократил производство автомобилей на 50%

В Украине производство автомобилей сократилось на 46%