КрАСЗ увеличил производство автомобилей почти в 2 раза

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-августе 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличило производство автомобилей в 1,9 раза или на 1744 шт. - до 3734 шт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

На предприятии также сообщили, что группа компаний АИС в мае возобновила крупноузловую сборку китайских автомобилей Geely на Кременчугском автосборочном заводе в связи с введением в Украине ввозных пошлин на легковые автомобили, под действие которых подпадают и Geely.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский автосборочный завод в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину, или на 3170 шт. по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей.

Завод в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.