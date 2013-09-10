Крюковский вагонзавод уменьшил выпуск грузовых вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.) в январе-августе 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил выпуск грузовых вагонов на 34,1% или на 2580 шт. - до 4982 шт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы предприятия.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов на 20,4% - до 59 штук, против 49, выпущенных в январе-августе 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод по итогам 2013 года планирует уменьшить производство грузовых почти в 2 раза - до 6 тыс. шт.

В связи отсутствием спроса на продукцию завод в сентябре сократил рабочую неделю с пяти дней до трех и объявил о сокращениях 500 человек.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт, пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.