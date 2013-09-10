Индия хочет купить 20% "Беларуськалия"

Индия ведет переговоры с Белоруссией о покупке 20% "Беларуськалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, сообщил директор индийского Центра по развитию "зеленых" технологий и управления (Centre for Green Technology & Management) Сукумаран Наир на VI международной конференции "Минеральные удобрения" в Москве.

"Ведем переговоры с Белоруссией о покупке 20% ее компании "Беларуськалий". В настоящий момент дискуссия продолжается", - сказал он. Наир пояснил, что у него эта информация "от компаний, которые ведут переговоры".

По его словам, 20% "Беларуськалия" - это "начало, с которого начали переговоры". "Как мы понимаем, это то, на что может пойти белорусская сторона", - добавил Наир.

Осенью 2012 года президент Александр Лукашенко говорил, что Белоруссия ведет переговоры о продаже пакета акций "Беларуськалия" с пятью компаниями - из Индии, Китая, Европы, арабских стран. На тот момент, по словам Лукашенко, стоимость "Беларуськалия" оценивалась в 33-36 миллиардов долларов. При этом, по словам первого вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко, пока к продаже рассматривается пакет в размере не более 15% акций "Беларуськалия", сообщает ПРАЙМ.

ОАО "Беларуськалий" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей, до августа 2013 года экспортировал продукцию вместе с российским "Уралкалием" URKA +1,01% через совместную Белорусскую калийную компанию. Однако летом "Уралкалий", который ранее также претендовал на покупку "Беларуськалия", объявил о прекращении экспортных продаж через БКК.

В августе власти Белоруссии задержали гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера во время его приезда в Минск, а затем объявили в международный розыск основного акционера Сулеймана Керимова. Обоим теперь грозит в Белоруссии срок до 10 лет по статье о злоупотреблении властью и служебными полномочиями.