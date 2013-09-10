«Лукойл» возобновил производство полиэтилена на «Карпатнефтехиме»

Во вторник, 10 сентября, в Калуше (Украина) предприятие «Карпатнефтехим», входящее в группу «Лукойл», возобновило производство полиэтилена.

Как сообщается в пресс-релизе компании «Лукойл», возобновление производства произошло в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Напомним, что выпуск основных продуктов – этилена и полиэтилена, винилхлорида, каустической соды и хлора, суспензионного поливинилхлорида (ПВХ) – был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции.

В апреле 2013 года Кабинет министров Украины и «Лукойл» подписали меморандум о согласовании действий по выводу завода на рентабельный уровень производства.

Как сообщал УНИАН, 21 августа премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что «Лукойл» договорился о возобновлении работы украинских предприятий компании – «Карпатнефтехима» и «Лукора» в городе Калуш с 10 сентября.

Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

С 2008 по 2011 год на предприятии компании Лукойл - “Карпатнефтехим” была проведена масштабная модернизация технологического оборудования.

В настоящее время предприятие способно ежегодно производить 300 тыс. тонн ПВХ, 200 тыс. тонн каустической соды, около 180 тыс. тонн хлора, а также 250 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тонн полиэтилена.

В 2012 году на «Карпатнефтехиме» был введен в эксплуатацию цех по производству изделий из полихлорвиниловых смол суспензионных (ПВХ-профилей) мощностью 20 тыс. тонн в год.